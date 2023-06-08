السعودية تنضم لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة مخاطر تنظيم داعش

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على ضرورة العمل من أجل منع تنظيم “داعش” الإرهابي، من استغلال أي فرصة للعودة من جديد.
وأعلن وزير الخارجية، انضمام السعودية لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة مخاطر تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح في كلمته خلال أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض، أن المملكة ستواصل الجهود المنسقة لاقتلاع آفة الإرهاب من جذورها، وكذلك تجفيف منابع تمويل داعش.
وأكد وزير الخارجية أن العالم يحتاج إلى العمل سويا لنشر قيم التسامح والحوار، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 تركز على التنمية المستدامة ودعم الشباب.
ولفت إلى أن الاستقرار يتطلب جهودا دولية لمحاربة والتطرف والإرهاب، مشددا على أن المملكة تعمل مع الشركاء على دحر الإرهاب والتطرف في المنطقة.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: المملكة ستبذل جهدا لملاحقة داعش في كل مكان وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف#الإخبارية pic.twitter.com/IbCT1IudSH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023
فيديو | وزير الخارجية فيصل بن فرحان: علينا الحفاظ على استقرار المنطقة بقطع طريق العمليات الإرهابية التي تستهدف تجنيد أتباع جدد#الإخبارية pic.twitter.com/hiJYkhGFel
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: رؤية السعودية 2030 تركز على دعم الشباب ليصنعوا المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/cr0YPVdWrl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023