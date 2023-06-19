السعودية تنهي ترسية أولى دفعات 2023 من القمح المستورد

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أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم ترسية توريد كمية (355) ألف طن موزعة على (6) شحنات ضمن مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج الأولى للعام 2023م، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، وسيكون موعد التوريد لهذه المناقصة خلال الفترة (أغسطس – ديسمبر 2023م).
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة الأولى من الكميات المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي (2023م) البالغة نحو (720) ألف طن من القمح ، والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي حجم الاستهلاك السنوي، وسيكون وصول البواخر التي تم ترستيها على موانئ (جدة الإسلامي، وينبع التجاري، وجازان، والملك عبدالعزيز بالدمام).
وأكد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي، وفي هذا الشأن حثّ كافة المستثمرين السعوديين على الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات القادمة. ويمكن للمهتمين استعراض سعر الترسية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.sago.gov.sa/Import/Wheat .