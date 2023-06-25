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تحتل المرتبة الـ 9 عالميًا بـ 400 مليار دولار

السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي
المواطن - فريق التحرير

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تعد السعودية من بين أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطي من النقد الأجنبي في مصرفها المركزي، إذ تتجاوز 400 مليار دولار، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً.

وبحسب بيانات حديثة كشفتها “العربية” تحتل الصين المرتبة الأولى عالمياً باحتياطيات 3.4 تريليون دولار، فيما تأتي اليابان، وسويسرا، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عشر في القائمة باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 242 مليار دولار.

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النقد الأجنبي

ويشار إلى احتياطي النقد الأجنبي، بالمعنى الحرفي، إلى الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية. ولكن، يشمل المصطلح في الاستخدام الشائع العملات الأجنبية والذهب، واحتياطي حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) لدى صندوق النقد الدولي.

ترتيب الدول الأكبر احتفاظًا بالنقد الأجنبي

الصين – 3.4 تريليون دولار

اليابان – 1.25 تريليون دولار

سويسرا – 912 مليار دولار

الهند – 596 مليار دولار

روسيا – 587 مليار دولار

تايوان – 561 مليار دولار

هونغ كونغ – 430 مليار دولار

كوريا الجنوبية – 423 مليار دولار

المملكة العربية السعودية – 404 مليار دولار

البرازيل – 341 مليار دولار

سنغافورة – 289 مليار دولار

ألمانيا – 277 مليار دولار

الولايات المتحدة الأمريكية – 242 مليار دولار

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