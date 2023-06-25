السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي

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تعد السعودية من بين أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطي من النقد الأجنبي في مصرفها المركزي، إذ تتجاوز 400 مليار دولار، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً.
وبحسب بيانات حديثة كشفتها “العربية” تحتل الصين المرتبة الأولى عالمياً باحتياطيات 3.4 تريليون دولار، فيما تأتي اليابان، وسويسرا، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عشر في القائمة باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 242 مليار دولار.
ويشار إلى احتياطي النقد الأجنبي، بالمعنى الحرفي، إلى الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية. ولكن، يشمل المصطلح في الاستخدام الشائع العملات الأجنبية والذهب، واحتياطي حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) لدى صندوق النقد الدولي.
الصين – 3.4 تريليون دولار
اليابان – 1.25 تريليون دولار
سويسرا – 912 مليار دولار
الهند – 596 مليار دولار
روسيا – 587 مليار دولار
تايوان – 561 مليار دولار
هونغ كونغ – 430 مليار دولار
كوريا الجنوبية – 423 مليار دولار
المملكة العربية السعودية – 404 مليار دولار
البرازيل – 341 مليار دولار
سنغافورة – 289 مليار دولار
ألمانيا – 277 مليار دولار
الولايات المتحدة الأمريكية – 242 مليار دولار
الراقي
الحمدلله