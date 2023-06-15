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بهدف دعم الشركات الناشئة

السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 112.5 مليون ريال سعودي في صندوق “بداية الثاني”، والمدار من قبل شركة شروق بارتنرز، حيث سيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحل نموها المبكرة في قطاعات مختلفة.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC، والأستاذ محمود عدي، الشريك المؤسس بشركة شروق بارتنرز، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان والرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور.

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وصرح الدكتور كوشك بأن الاستثمار في صندوق “بداية الثاني” الذي تديره شركة شروق بارتنرز يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالسعودية في كافة المراحل، وسعيًا لسد الفجوات التمويلية للمراحل المبكرة.

وأضاف أن توسع SVC في الاستثمار في صناديق مراحل النمو المبكرة يأتي نتيجة دعم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثل في زيادة مخصص الاستثمار، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال سعودي).

مستثمر استراتيجي

وقال محمود عدي: “نفخر بدخول SVC كمستثمر استراتيجي في صندوق بداية الثاني، استمراراً لشراكتنا منذ صندوق بداية الأول. تمثل هذه الخطوة ايماناً بالثقة المتزايدة والازدهار الذي تشهده بيئة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وبفضل تركيزنا المستمر على المملكة وموقعنا القيادي في منطقة الشرق الأوسط فإن صندوق بداية الثاني على أتم الاستعداد لدعم نمو وابتكار الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. ونتطلع الى التعاون الوثيق مع SVC والمساهمة معاً في تطوير قطاع الشركات التقنية والاستثمار الجريء في المملكة.”

وشهد توقيع الاتفاقية من SVC الرئيس التنفيذي للاستثمار الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للقانونية الأستاذة هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من شروق بارتنرز الشريك المؤسس شين شن.

تمويل الشركات الناشئة

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 38 صندوقًا استثماريًا، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1257 صفقة.

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