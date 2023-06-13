السعودية للاستثمار الصناعي تحول 1.05 مليار ريال من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعها أمس الاثنين 12 يونيو 2023، على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.047 مليار ريال تقريبا، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول”، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية وافقت أيضا على تعديل سياسة المكافآت.
تحولت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى تسجيل خسارة بنحو 242 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 235 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وتراجعت خسائر “المجموعة السعودية”بنسبة 18.24% في الربع الأول من 2023، مقارنة بخسائر نحو 296 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، وفقاً لبيانات سابقة من الشركة.