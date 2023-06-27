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رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي

السعودية للكهرباء: أحمال عرفات بلغت 376 ميجا وات ولا انقطاعات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
السعودية للكهرباء: أحمال عرفات بلغت 376 ميجا وات ولا انقطاعات
المواطن - واس

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سجّلت الشركة السعودية للكهرباء أحمالا تاريخية في مشعر عرفات اليوم، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم 376 ميجا وات دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

الخطة التشغيلية

وأكدت الشركة أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مبينة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

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مصادر تغذية

وأكدت “السعودية للكهرباء” أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تضمنت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية.

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