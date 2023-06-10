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ستسهم في تخفيض استهلاك الوقود السائل وتقليل الانبعاثات الكربونية

السعودية للكهرباء تنفذ 3 مشروعات بـ 1.4 مليار ريال لتعزيز ربط الشبكة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
السعودية للكهرباء تنفذ 3 مشروعات بـ 1.4 مليار ريال لتعزيز ربط الشبكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاثة مشروعات إستراتيجية لتعزيز ربط وموثوقية الشبكة الكهربائية، بطول 774.5 كيلومتراً.

وأضافت أن هذه المشروعات التي تمت تحت إشراف وزارة الطاقة، وبتوجيهات ومتابعة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تشمل محافظة رفحاء، ومحافظة الوجه، ومنطقة نجران، وأن قيمتها الإجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

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مشروعات شركة الكهرباء

وأوضحت الشركة، أن المشروع الأول من هذه المشروعات تضمن ربط محافظة رفحاء، بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي، حيث اشتمل هذا المشروع على إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 328 كيلومتراً، يربط بين القصيمة ورفحاء، مع ربط المشروع بمحطة تحويل رفحاء الرئيسة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

فيما تضمن المشروع الثاني ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 210 كيلومترات.

الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي

وسيحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء، كما أنه يُعدّ أحد خطوط الربط الإستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.

أما المشروع الثالث الاستراتيجي، فيتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير، من خلال إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 236.5 كيلومتراً، حيث سيوفر هذا المشروع مصدر تغذية إضافياً لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي عسير ونجران.

وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى أن هذه المشروعات الثلاثة تُعد من المشروعات الإستراتيجية التي تمكنت شركة “كهرباء السعودية لتطوير المشروعات”؛ إحدى شركات “السعودية للكهرباء”، من تنفيذها في وقت قياسي، موضحةً أنها ستحقق فوائد عديدة من أهمها؛ ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين، والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وبيّنت، أن هذه المشروعات ستسهم في تخفيض استهلاك الوقود السائل، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتمتلك “السعودية للكهرباء” شبكة من خطوط النقل الكهربائي؛ ذات الجهد العالي والفائق، يقارب إجمالي أطوالها 93 ألف كيلومتر دائري.

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