Icon

كاي هافرتز يقترب من الانضمام إلى آرسنال Icon بنفيكا يفكر في ضم أنخل دي ماريا Icon صور الحج قديمًا توثق رحلة الحجاج لمكة والمشاعر Icon رد فعل الفنانة مشاعل بعد إصابتها بمرض التصلب اللويحي Icon سيف فاروق جعفر يسبب أزمة لـ الزمالك Icon موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر Icon لحظة مغادرة دبابات ومدرعات فاغنر لمدينة روستوف الروسية Icon نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن Icon آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين غدًا Icon ريو فيرديناند : رونالدو وجد السعادة في النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ركن من أركان الحج والعمرة

السعي بين الصفا والمروة تغذية إيمانية للتعاليم الإسلامية السمحة

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
السعي بين الصفا والمروة تغذية إيمانية للتعاليم الإسلامية السمحة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

للصفا والمروة مكانة كبيرة في تاريخ المسلمين وقيمة جليلة، فالسعي بينهما واجبٌ على جميع الحجاج والمعتمرين؛ وركنٌ من أركان الحج والعمرة، يؤديه الحاج والمعتمر بعد الطواف بالكعبة المشرفة.

السعي بين الصفا والمروة

ويجسّد السعي بين الصفا والمروة مقصداً من مقاصد التعاليم الإسلامية السمحة، التي تدعو للتفكر والتدبر في المناسك الفضيلة لشعيرة الحج والعمرة، وهو الأمر الذي يتجلى في تغذية الروح البشرية بالإيمان والتقوى والتضرع لله عز وجل.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة

إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة

ويعود أصل السعي بين الصفا والمروة إلى إبراهيم عليه السلام حينما ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام في بقعة خالية من صحراء الجزيرة العربية، استجابة للأمر الرباني، ومن هنا بدأت سلسة الحدث التاريخي، حيث سعت هاجر بين الصفا والمروة، بحثاً عن الماء والحياة، ولذلك يسعى ملايين المسلمين على أثرها اليوم، طلباً للأجر والثواب.

وعلى مدى ثلاثة عشر قرناً، ظل المسعى فراشه التراب وسقفه السماء، وكان الصفا جبلاً مرتفعاً، وعند نزول الساعي منه إلى الوادي، يهرول حتى يتجاوزه، وهي العلامات الخضراء، التي يركض الساعي عند رؤيتها، اقتداءً بفعل أم إسماعيل، وفي الوادي، السوق الوحيدة المنتظمة في مكة، ومن شدة الزحام على الباعة، كان الناس يجدون صعوبة في سعيهم بين الصفا والمروة.

المسعى أطول رواق في العالم

وقد أُزيلت الدور والدكاكين التي كانت تضايق الساعي، ليصبح المسعى أطول رواق من نوعه في العالم، وذلك بطول يصل إلى 394م وعرض 20م، ودمج مع المسجد الحرام لأول مرة من الناحية الإنشائية والمعمارية، ويبلغ ارتفاع المسعى 11.75م ومجموع أبوابه 16 باباً، ويطل على المسجد القديم من خلال 7 فتحات و 228 شباكاً للتهوية، كما تم تبليط منحدرات الصفا والمروة بترابيع رخام مُقسم، حتى لا ينزلق الحجاج أثناء السعي، ويحتوي المسعى على ممر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسعى خاص للعربات الكهربائية، وخلال موسم الحج يسعى 600.000 ألف حاج بين الصفا والمروة يومياً، وهذا يعني أن حوالي 1.800.000 ألف حاج يمكنهم أن يؤدوا السعي في أيام التشريق الثلاثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء
السعودية اليوم

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

السعودية اليوم
طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في الجوهرة
آخر الاخبار

طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في...

آخر الاخبار
تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا
السعودية اليوم

تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا...

السعودية اليوم
موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد
الرياضة

موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف

السعودية اليوم
جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا
السعودية اليوم

جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا...

السعودية اليوم
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29
الرياضة

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

الرياضة
ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا
آخر الاخبار

ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

آخر الاخبار