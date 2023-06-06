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حضور ممثلين من السعودية

السفارة الإيرانية بالرياض تستعد لفتح أبوابها رسميًا اليوم

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
السفارة الإيرانية بالرياض تستعد لفتح أبوابها رسميًا اليوم
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يوثق لقطات خارجية للسفارة الإيرانية في الرياض قبل افتتاحها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من الخارج، جاهزية السفارة الإيرانية في الرياض لعودة عملها واستقبال موظفيها، وذلك بعد ترميمها.

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وحسب قناة “العربية”، من المقرر أن يتم افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض، اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.

الاتفاق السعودي الإيراني

يأتي الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وكان مصدر دبلوماسي في الرياض أفاد في وقت سابق بأن إعادة “فتح السفارة الإيرانية ستجري اليوم عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية علي رضا عنايتي”.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

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