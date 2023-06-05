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تستأنف العمل الأربعاء

السفارة السعودية في الكويت تغلق أبوابها غدًا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
السفارة السعودية في الكويت تغلق أبوابها غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنها ستغلق أبوابها غدًا بسبب وجود إجازة رسمية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان لها إن يوم غدٍ الثلاثاء ١٤٤٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦م سيكون يوم إجازة في دولة الكويت الشقيقة، وعليه ستكون السفارة مغلقة؛ على أن يستأنف العمل بالسفارة يوم الأربعاء ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٧م.

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