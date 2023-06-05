السفارة السعودية في الكويت تغلق أبوابها غدًا

أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنها ستغلق أبوابها غدًا بسبب وجود إجازة رسمية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان لها إن يوم غدٍ الثلاثاء ١٤٤٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦م سيكون يوم إجازة في دولة الكويت الشقيقة، وعليه ستكون السفارة مغلقة؛ على أن يستأنف العمل بالسفارة يوم الأربعاء ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٧م.