السفارة السعودية في الكويت تغلق أبوابها غدًا

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أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنها ستغلق أبوابها غدًا بسبب وجود إجازة رسمية في البلاد.
وقالت السفارة في بيان لها إن يوم غدٍ الثلاثاء ١٤٤٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦م سيكون يوم إجازة في دولة الكويت الشقيقة، وعليه ستكون السفارة مغلقة؛ على أن يستأنف العمل بالسفارة يوم الأربعاء ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٧م.