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دعت إلى التواصل معها عند الضرورة

السفارة السعودية في باريس تحث رعاياها بتجنب أماكن الاحتجاجات

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
السفارة السعودية في باريس تحث رعاياها بتجنب أماكن الاحتجاجات
المواطن - فريق التحرير

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دعت السفارة السعودية في باريس الرعايا السعوديين المقيمين في فرنسا إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات الاحتجاجية واتباع تعليمات الجهات الأمنية.

بيان السفارة السعودية في باريس

وقالت السفارة في بيان لها: تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين في فرنسا حاليًّا إلى ما تشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق، وتحث السفارة على مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

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وتابعت أنه لأي مساعدة أو معلومات إضافية تأمل السفارة التواصل معها على الأرقام التالية:

احتجاجات فرنسا

وشهدت فرنسا احتجاجات واسعة خلال الأيام الثلاثة الماضية تنديدًا بمقتل فتى على يد شرطي تم اعتقاله في وقت لاحق.
وبحسب قناة الحرة أكدت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيًّا في أعمال الشغب ليل الخميس الجمعة، التي اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

أعمال نهب وشغب

من جهة أخرى قالت السلطات الفرنسية: إن نحو 1900 سيارة أحرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ أمس، مشيرةً إلى أنه تم إضرام النار بنحو 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية، في فرنسا.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإنه تم إحراق 934 سيارة في باريس الكبرى وحدها، لافتةً إلى أنه تم إضرام النار في 212 بناية. كما أفادت تقارير بأنه تم إحراق 74 سيارة في ستراسبورغ.

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