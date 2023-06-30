السفارة السعودية في باريس تحث رعاياها بتجنب أماكن الاحتجاجات

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دعت السفارة السعودية في باريس الرعايا السعوديين المقيمين في فرنسا إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات الاحتجاجية واتباع تعليمات الجهات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان لها: تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين في فرنسا حاليًّا إلى ما تشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق، وتحث السفارة على مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.
وتابعت أنه لأي مساعدة أو معلومات إضافية تأمل السفارة التواصل معها على الأرقام التالية:
من جهة أخرى قالت السلطات الفرنسية: إن نحو 1900 سيارة أحرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ أمس، مشيرةً إلى أنه تم إضرام النار بنحو 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية، في فرنسا.
وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإنه تم إحراق 934 سيارة في باريس الكبرى وحدها، لافتةً إلى أنه تم إضرام النار في 212 بناية. كما أفادت تقارير بأنه تم إحراق 74 سيارة في ستراسبورغ.