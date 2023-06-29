السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي

تقدم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني بالتعازي لأسرة حارس الأمن الذي وافته المنية جراء الحادث الأمني في جدة، مساء أمس الأربعاء.

تعليق السفير الأمريكي على الحادث

وقال السفير في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي: “إنه تعقيبًا على الحادث الأمني الذي وقع في مدينة جدة، ونيابة عن فريق بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، أتقدم بأحر التعازي لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلي الذي قُتل بشكل مأساوي عقب الحادث الأمني الذي وقع يوم أمس والذي تضمن هجوم مسلح على القنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية في جدة”.

السفير الأمريكي يشكر الأمن السعودي

وأضاف السفير الأمريكي “لقد عمل حارس الأمن المحلي على حراسة القنصلية العامة في جدة لسنوات عديدة، ولن تُنسى شجاعته، كما أود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضاء الحراسة بالسفارة وأفراد فريق الأمن في القنصلية العامة، وقوات الأمن السعودية التي تعمل على الحفاظ على سلامتنا”.

وأكد السفير أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والقنصلية العامة في جدة على تواصل دائم مع السلطات السعودية بشأن التحقيق في الحادث.

يذكر أن أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية تعرض بالأمس إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.