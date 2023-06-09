السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته

قال السفير السعودي لدى باكستان نواف المالكي: إن مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات رؤية 2030، والتي حظيت بكل التقدير والاحترام من الشعب الباكستاني وحكومته.

وأوضح السفير نواف المالكي لـ “المواطن“، أنها المرة الثالثة التي يتم فيها تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان، والتي استهدفت أكثر من 26 ألف حاج باكستاني.

وأكد السفير المالكي أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريصة كل الحرص على تقديم جميع التسهيلات للحجاج والمعتمرين لبيت الله الحرام، قائلًا عنها:” هذا شرف لكل سعودي لخدمة ضيوف الرحمن”.

ولفت السفير المالكي إلى أن مبادرة طريق مكة توفر الكثير من الجهد والوقت، لأنها سهلت على الحجاج الوصول للمملكة بأتم راحة للتفرغ لهذه العبادة.