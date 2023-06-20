السلطة المحلية بعدن تثمن تعاطي مجلس القيادة الرئاسي باليمن

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تابعت قيادة السلطة المحلية في اليمن، ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة، باهتمام بالغ، الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين، وما تمخض عنه من قرارات، وتوجيهات لحلحلة الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وفقًا لمصدر مسؤول بالسلطة المحلية في العاصمة اليمنية عدن.
ولفت المصدر إلى أن قيادة السلطة المحلية في اليمن عبرت ارتياحها للتعاطي الإيجابي والسريع من قبل مجلس القيادة الرئاسي مع المطالب التي تقدمت بها فيما يخص حل مشكلة قطاع الكهرباء، من خلال التوجيه المباشر للحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية.
وأشار في المقابل إلى أن السلطة المحلية أكدت امتثالها الكامل للتوجيهات الصادرة عن الاجتماع والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، لضمان سير الإجراءات، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين.