Icon

وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال Icon ضبط 1361 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك Icon توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر Icon السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني Icon زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال Icon وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي Icon السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا Icon الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة Icon جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع استقرار الوضع الوبائي محليًا

السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

قد يهمّك أيضاً
الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر 63 وظيفة

الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر 63 وظيفة

كريم بنزيما : لا أستطيع الانتظار لإحراز الأهداف بقميص الاتحاد

كريم بنزيما : لا أستطيع الانتظار لإحراز الأهداف بقميص الاتحاد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم