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بعد جلسة استماع في قضية الوثائق السرية

السماح لترامب بمغادرة المحكمة في ميامي دون شروط

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
السماح لترامب بمغادرة المحكمة في ميامي دون شروط
المواطن - فريق التحرير

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سُمح للرئيس السابق دونالد ترامب مغادرة مقر المحكمة في ميامي دون شروط بعد جلسة استماع في قضية الوثائق السرية.

تفاصيل القضية

واعتقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرة الثانية، اليوم الثلاثاء، في قضية الوثائق السرية ضمن الإجراءات الخاصة بمثوله أمام القاضي.

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ودفع ترامب ببراءته في جلسة بقضية الوثائق السرية ونفي التهم الـ 37 الموجهة إليه قائلًا إنه غير مذنب.

عشرات التهم

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة في ميامي للمثول أمام القضاء في محاكمة تاريخية حيث يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددًا بمقعد البيت الأبيض.

 

 

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