السند: برامج توعوية وميدانية تلبي احتياجات الحجاج

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة قد سخرت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر، لتقدم أنموذجًا رائدًا ومتميزًا في جودة العمل من خلال برامج وأنشطة نوعية.

برامج توعوية

وبيَّن أن الرئاسة العامة تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال برامج توعوية وميدانية رُوعي في تصميمها تلبية احتياجات ضيوف الرحمن، حيث تم توظيف التوعية الرقمية والوسائل التوعوية الذكية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات الحيَّة، مع رقمنة المراكز الميدانية التوعوية الثابتة والمتنقلة، وتنفيذ مبادرة التوعية التفاعلية المستدامة –مبرور-، مع تعزيز التكامل في تقديم خدمات التوعية مع الجهات ذوات العلاقة عبر استثمار الشراكات وتفعيلها للعناية بحجاج بيت الله الحرام.

محطات جاذبة

كما هيأت الرئاسة مواقعها لتكون محطات جاذبة بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة بلغت 9 خدمات رقمية بــ15 لغة عالمية، وتُطبِّق الرئاسة معايير الجودة في الخدمات التي تقدمها لتشمل احتياجات ضيوف الرحمن غير الناطقين بالعربية والتخاطب بلغة الإشارة، وخصصت أكثر من مليوني بطاقة ذكية تحمل رمز الاستجابة السريع QR CODE لتحميل تطبيق مبرور بنظامي التشغيل، وتضم منصة الحج والعمرة والزيارة، والرقم الموحد لمقدمي الخدمة.

رفع جودة الأداء

وأضاف: أن الرئاسة العامة تسعى إلى رفع جودة الأداء لدى العاملين حيث كلفت العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين والإداريين يساندهم عدد من المترجمين، وقامت بتدريبهم للقيام بأعمال الرئاسة العامة التوعوية والميدانية والعلمية والإدارية والإعلامية، من خلال ٤٨ مركزًا ميدانيًّا ونقطة توزيع ونقطة بث، إضافة إلى المشاركة في 7 مناطق والتي يصل إليها الحجاج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنفذ الدخول البري في البطحاء، وسلوى، وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومنفذ الوديعة بنجران، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالجوف والقصيم.

وبيَّن أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات العظيمة التي تقدمها بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن هذه البلاد تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.