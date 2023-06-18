وفد سعودي يفاوض ميندي وحكيم زياش وكوليبالي السوق المالية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيشل السومة الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري السعودي رغم غيابه طالب بالرياض توفي والده فجراً وحضر لأداء الاختبارات السديس: نجاحات كبيرة لأول مراحل الخطة التشغيلية بالمسجد النبوي قرار حاسم منتظر من مودريتش اليوم حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة يوليو بدء استقبال طلبات الأضاحي عبر منصة إحسان افتتاح منطقة لوجيستية في ميناء جدة باستثمارات 150 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة في مجالات (إدارية، قانونية، مالية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية:
أشارت هيئة السوق المالية إلى أن الوظائف المتاحة تشمل التالي:
– أخصائي (إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
– أخصائي (إدارة الأبحاث)
– أخصائي (إدارة المشتريات والعقود)
– إدارة الأعمال
– القانون
– الإدارة المالية
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– أي تخصصات أخرى ذات صلة
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.
أوضحت هيئة السوق المالية أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 1444/11/29هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا