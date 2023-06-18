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السوق المالية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
السوق المالية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة في مجالات (إدارية، قانونية، مالية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية:

وظائف السوق المالية

أشارت هيئة السوق المالية إلى أن الوظائف المتاحة تشمل التالي:

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– أخصائي (إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
– أخصائي (إدارة الأبحاث)
– أخصائي (إدارة المشتريات والعقود)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– القانون
– الإدارة المالية
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– أي تخصصات أخرى ذات صلة

الشروط المطلوبة :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.

طريقة التقديم:

أوضحت هيئة السوق المالية أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 1444/11/29هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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