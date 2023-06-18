السوق المالية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة في مجالات (إدارية، قانونية، مالية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية:

وظائف السوق المالية

أشارت هيئة السوق المالية إلى أن الوظائف المتاحة تشمل التالي:

– أخصائي (إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

– أخصائي (إدارة الأبحاث)

– أخصائي (إدارة المشتريات والعقود)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الإدارة المالية

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– أي تخصصات أخرى ذات صلة

الشروط المطلوبة :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

طريقة التقديم:

أوضحت هيئة السوق المالية أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 1444/11/29هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا