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السومة الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري السعودي رغم غيابه

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
السومة الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري السعودي رغم غيابه
المواطن - فريق التحرير

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حافظ المهاجم السوري عمر السومة على صدارة الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، رغم غيابه عن المسابقة في الموسم المنقضي.

السومة الأكثر تسجيلًا

وقدم عمر السومة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

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ويُعد السومة الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفًا، ونجح في التتويج بلقب هداف البطولة 3 مرات متتالية، ولكنه ظل منافسًا على الصدارة في المواسم التالية، وكان هدافًا للأهلي.

عمر السومة
المهاجم السوري – المصدر spl

ومر الأهلي بفترة من المشاكل الإدارة والفنية في موسم 2020\ 2021، ليبتعد السومة عن المراكز الخامسة الأولى بقائمة الهدافين، وسجل 10 أهداف في الموسم التالي، والذي شهد هبوط الفريق لأول مرة في تاريخه.

وقرر المهاجم السوري الرحيل عن الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو، حيث لعب الموسم الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي على سبيل الإعارة، وسجل 19 هدفًا ليحتل وصافة الهدافين في الدوري القطري.

عمر السومة ضد الهلال
المهاجم السوري – المصدر spl

الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري السعودي

ويحتل المركز الثاني خلف السومة في قائمة الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، نجم الشباب والهلال السابق، ناصر الشمراني بـ126 هدفًا، يليه نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله بـ110 أهداف، ولاعب النصر السابق، محمد السهلاوي بـ105 أهداف.

ويأمل حمدالله في الاستمرار لفترة أطول بالدوري السعودي للمحترفين، وتسجيل مزيد من الأهداف، أملًا في خطف صدارة الأكثر تسجيلًا من المهاجم السوري.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

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