السيارة سلعة أساسية لكن قرار شرائها يتطلب حكمة مالية

قال الكاتب والإعلامي خالد السليمان إن نمط الشراء الاستهلاكي للسيارات في منطقتنا يرتبط بالتباهي بالجديد.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “شراء سيارة جديدة أم مستعملة ؟!”: “بالتالي فاستبدال السيارة مع تغير موديلها ظاهرة موجودة، بينما في مجتمعات أخرى تخدم السيارة مالكها لسنوات طويلة جداً دون النظر لمسألة تاريخ صنعها أو شكلها، فالهدف الأساس هو تلبية حاجة التنقل والنقل!”.

وتابع الكاتب “السؤال هنا، هل الأفضل أن يلجأ المحتاج للسيارة أن يشتري سيارة جديدة أم مستعملة ؟ المقتدر يمكنه شراء السيارة الجديدة، لكن أرى أن شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة قد يكون قراراً مناسباً للاستفادة من السيارة بسعر مناسب مع تأثر أقل من الانخفاض الاستهلاكي لقيمتها قياساً بالجديدة !.. باختصار.. السيارة سلعة أساسية وليست كمالية، لكن قرار شرائها يتطلب حكمة مالية !”… وإلى المقال:

ارتفاع أسعار السيارات

زرت أمس تجمع معارض السيارات شرق مدينة الرياض، لكنني شعرت أنني أزور مكاتب عقارية لا معارض سيارات، فأسعار السيارات الجديدة تكاد تلامس أسعار الوحدات السكنية !

ورغم كل ما قيل عن أسباب قفز أسعار السيارات في السنوات الأخيرة، من ارتفاع لسعر صرف بعض العملات وارتفاع تكاليف الشحن بسبب جائحة كورونا وشح المعروض وغيرها من أسباب طارئة، إلا أن الملاحظ أن الأسعار واصلت ارتفاعها ولم تنخفض رغم تراجع قيمة عملات السيارات الأوروبية واليابانية والكورية أمام الدولار، وانخفاض أسعار الشحن البحري بعد التعافي من آثار جائحة كورونا !

تكاليف التصنيع

قد تكون هناك أسباب متعلقة بتكاليف التصنيع لا أدركها ويدركها المختصون، لكن اللافت أن أسعار السيارات الاقتصادية اليوم تلامس أسعار السيارات الفارهة قبل سنوات، بينما أصبح سعر سيارة فارهة بقيمة وحدة سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه السيارة سيتغير تصميمها خلال سنوات قليلة، وستفقد جزءاً من قيمتها خلال أشهر مع تحولها إلى سيارة مستعملة !

نمط الشراء الاستهلاكي

المشكلة هنا أن نمط الشراء الاستهلاكي للسيارات في منطقتنا يرتبط بالتباهي بالجديد، وبالتالي فاستبدال السيارة مع تغير موديلها ظاهرة موجودة، بينما في مجتمعات أخرى تخدم السيارة مالكها لسنوات طويلة جداً دون النظر لمسألة تاريخ صنعها أو شكلها، فالهدف الأساس هو تلبية حاجة التنقل والنقل !

السؤال هنا، هل الأفضل أن يلجأ المحتاج للسيارة أن يشتري سيارة جديدة أم مستعملة ؟ المقتدر يمكنه شراء السيارة الجديدة، لكن أرى أن شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة قد يكون قراراً مناسباً للاستفادة من السيارة بسعر مناسب مع تأثر أقل من الانخفاض الاستهلاكي لقيمتها قياساً بالجديدة !

باختصار.. السيارة سلعة أساسية وليست كمالية، لكن قرار شرائها يتطلب حكمة مالية !