الشؤون الإسلامية تكثف خدماتها للحجاج بأكبر ميقات بري

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كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها لخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام ١٤٤٤هـ، في ميقات السيل الكبير “قرن المنازل” الذي يعد الميقات الأكبر لاستقبال الحجاج كل عام، بتوفير كافة الوسائل اللازمة لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج ضمن اختصاصات الوزارة وخطتها العامة.
ووفقاً لما ذكرته الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فقد كلفت الوزارة أكثر من 500 فني ومشرف صيانة ومراقب يعملون على مدار الساعة لاستقبال الحجاج.
كما تم تكليف عدد من الأئمة والدعاة الذين يقومون بإلقاء الدروس والكلمات عقب الصلوات المفروضة، كما وفرت الوزارة كونترات لتوزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية بأكثر من 40 لغة عالمية، إلى جانب توفير خدمة الاتصال المرئي للإجابة على استفسارات الحجاج وبلغات عالمية.