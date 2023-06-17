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لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة  الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الإدارية بمسمى (مراسل) في الإدارة العامة بالرياض، لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– مراسل – عدد 2 (لحملة الثانوية – لا يشترط خبرة)

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شروط وظائف الحرس الوطني

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى.
– لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).
– القدرة على الحفاظ على روتين العمل بدون إشراف خاص.
– القدرة على العمل ساعات إضافية (عند الطلب)
– لا يشترط توفر الخبرة.

مهام العمل في الشؤون الصحية:

– استلام ونقل الرسائل والمستندات داخل مباني الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
– التنسيق بين الإدارات والمكاتب.
– فرز الرسائل المجمعة والبريد والعناصر الأخرى الجاهزة للتسليم وتحضيرهم للتوزيع.
– العمل كنقطة اتصال في حالة الحاجة إلى توزيع احتياطي أو استلام البريد بين الوكالات والشؤون الصحية.
– الحافظ على منطقة الرسائل مرتبة ومنظمة.
– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.

طريقة التقديم في وظائف الحرس الوطني:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/12/6هـ (الموافق 2023/6/24م).

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