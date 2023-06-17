الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الإدارية بمسمى (مراسل) في الإدارة العامة بالرياض، لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– مراسل – عدد 2 (لحملة الثانوية – لا يشترط خبرة)

شروط وظائف الحرس الوطني

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى.

– لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).

– القدرة على الحفاظ على روتين العمل بدون إشراف خاص.

– القدرة على العمل ساعات إضافية (عند الطلب)

– لا يشترط توفر الخبرة.

مهام العمل في الشؤون الصحية:

– استلام ونقل الرسائل والمستندات داخل مباني الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

– التنسيق بين الإدارات والمكاتب.

– فرز الرسائل المجمعة والبريد والعناصر الأخرى الجاهزة للتسليم وتحضيرهم للتوزيع.

– العمل كنقطة اتصال في حالة الحاجة إلى توزيع احتياطي أو استلام البريد بين الوكالات والشؤون الصحية.

– الحافظ على منطقة الرسائل مرتبة ومنظمة.

– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.

طريقة التقديم في وظائف الحرس الوطني:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/12/6هـ (الموافق 2023/6/24م).