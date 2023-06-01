Icon

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا Icon لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا Icon لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة Icon رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا Icon زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده Icon الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج Icon سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا Icon لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية Icon 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي Icon حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة متكاملة من الخدمات

الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفعت الشؤون النسائية جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وفق خطتها المعتمدة لموسم الحج 1444هـ، وذلك من خلال تضافر جهود الوكالات النسائية والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى مد جسور التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في خدمة المسجد النبوي مُسخرة كافة طاقتها البشرية ووسائل التقنية والتطبيقات الذكية لتقديم خدمات نوعية لقاصدات المسجد النبوي وفق أعلى معايير الجودة؛ ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالطمأنينة والروحانية.

خطط لتقديم الخدمات

وعملت على بناء فرق عمل ووضع الخطط لضمان تقديم الخدمات والتسهيل على الزائرات وانسيابية تدفق الحشود وذلك بتهيئة المصليات النسائية وتخصيص المسارات والإشراف على متابعة نظافة وتعقيم وتطهير المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير خدمات السقيا والتبخير والتطييب والترجمة والإرشاد المكاني مع تقديم خدمات التوجيه والإرشاد والخدمات التعليمية.

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخص لترويجه 13 كيلوجرامًا حشيش مخدر

القبض على شخص لترويجه 13 كيلوجرامًا حشيش مخدر

أبناء شهداء الواجب يستمتعون بتجارب ترفيهية بـ السيتي ووك

أبناء شهداء الواجب يستمتعون بتجارب ترفيهية بـ السيتي ووك

مبادرات وبرامج

وفي سياق متصل، سعت الشؤون النسائية من خلال خطتها إلى تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج التي تخدم قاصدات المسجد النبوي من الحاجات والمعتمرات والزائرات بهدف إثراء التجربة الدينية والثقافية منبثقة هذه المبادرات والبرامج من خطة الرئاسة التطويرية 2024 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يأتي ذلك انفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مباشرة من مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتجويدها تعزيزًا لرسالة الحرمين الشريفين في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين وشعار الرئاسة من الوصول إلى الحصول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة