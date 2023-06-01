الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج

رفعت الشؤون النسائية جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وفق خطتها المعتمدة لموسم الحج 1444هـ، وذلك من خلال تضافر جهود الوكالات النسائية والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى مد جسور التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في خدمة المسجد النبوي مُسخرة كافة طاقتها البشرية ووسائل التقنية والتطبيقات الذكية لتقديم خدمات نوعية لقاصدات المسجد النبوي وفق أعلى معايير الجودة؛ ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالطمأنينة والروحانية.

خطط لتقديم الخدمات

وعملت على بناء فرق عمل ووضع الخطط لضمان تقديم الخدمات والتسهيل على الزائرات وانسيابية تدفق الحشود وذلك بتهيئة المصليات النسائية وتخصيص المسارات والإشراف على متابعة نظافة وتعقيم وتطهير المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير خدمات السقيا والتبخير والتطييب والترجمة والإرشاد المكاني مع تقديم خدمات التوجيه والإرشاد والخدمات التعليمية.

مبادرات وبرامج

وفي سياق متصل، سعت الشؤون النسائية من خلال خطتها إلى تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج التي تخدم قاصدات المسجد النبوي من الحاجات والمعتمرات والزائرات بهدف إثراء التجربة الدينية والثقافية منبثقة هذه المبادرات والبرامج من خطة الرئاسة التطويرية 2024 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يأتي ذلك انفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مباشرة من مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتجويدها تعزيزًا لرسالة الحرمين الشريفين في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين وشعار الرئاسة من الوصول إلى الحصول.