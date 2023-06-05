الشؤون النسائية ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدات المسجد النبوي

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رفعت الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفق خطتها المعتمدة لموسم الحج 1444هـ .
ووضعت إدارة الشؤون النسائية خطط استباقية لمتابعة استمرارية أعمالها المتمثلة في تهيئة المصليات النسائية وتخصيص المسارات وتنظيم الحشود البشرية والإشراف على متابعة نظافة وتعقيم وتطهير المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، إضافة إلى توفير خدمات السقيا والتبخير والتطييب والترجمة والإرشاد المكاني والتوجيهي والتوعوي.
كما هدفت الشؤون النسائية من خلال خطتها على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن وتنفيذها بكل دقة واتقان لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .