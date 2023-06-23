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خلال فترة الانتقالات الصيفية

الشباب يحسم مصير انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد أو الهلال

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الشباب يحسم مصير انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد أو الهلال
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اللاعب حسان تمبكتي نجم نادي الشباب بالانتقال لنادي الهلال أو الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير فإن الليث رفض فكرة التفريط في تمبكتي حيث سيدخل اللاعب في معسكرًا إعداديًّا مع فريقه وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

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ويرتبط تمبكتي بعقد مع الشباب ينتهي في صيف 2027، وذلك بعد أن قام بتمديده في يناير من العام الجاري.

حسان تمبكتي ليس البديل الأنسب لـ حجازي

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي محمد البركاتي: إن قدوم المدافع حسان تمبكتي لاعب الشباب إلى نادي الاتحاد لن يعوض غياب اللاعب المصري أحمد حجازي.

حسان تمبكتي - أحمد حجازي - الاتحاد

وسيغيب حجازي عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن موسم 2022/ 2023.

وبعد أن تحدثت عدة تقارير حول اهتمام الاتحاد بضم تمبكتي والتفكير في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الشباب، قال البركاتي في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع: “تمبكتي لاعب واعد ولكن من الأفضل ضم مدافع أجنبي لأنه لا يوجد مدافع سعودي قادر على تعويض غياب حجازي”.

 

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