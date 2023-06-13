الشباب يوافق على رحيل آرون بوبيندزا

أعلن نادي الشباب اليوم، الموافقة على بيع لاعبه الجابوني آرون بوبيندزا لنادي سينسيناتي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن إدارة النادي قدمت شكرها للاعب على كل ما قدمه للفريق في الموسم المنصرم.

أرقام آرون بوبيندزا

جدير بالذكر أن اللاعب الجابوني كان أحرز 11 هدفًا لـ الشباب في دوري روشن الموسم المنصرم، ولكن الجماهير انتقدته وطالبت برحيله مع رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وكان آرون صاحب الـ26 عامًا انضم إلى الشباب في عام 2022 قادمًا من نادي العربي القطري.

رحيل خالد البلطان

وفي مايو الماضي، أعلن خالد البلطان، عن عدم استمراره في رئاسة النادي، وذلك بعد نهاية فترته الحالية كرئيس للنادي.

وقال خالد البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.

وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.

وأضاف: “الشبابيون سيختارون الأنسب لناديهم ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.