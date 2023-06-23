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رفضت فتح الباب لأنها خائفة

الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أحدث مقطع فيديو متداول ضجة كبيرة في أمريكا، بعدما اقتحمت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية منزلاً وألقت القبض على طفلة عمرها 10 سنوات.

أرشيفية

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وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي تضع الأصفاد في يديها لأنها لم تفتح الباب بسرعة.

وبحسب الفيديو، كانت الصغيرة تبكي وتقول أنا خائفة، لم أفتح الباب لأني خائفة.

ونُشر المقطع مؤخراً بعد تحقيق دام 16 شهرًا من تاريخ الحادثة.

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