الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات

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أحدث مقطع فيديو متداول ضجة كبيرة في أمريكا، بعدما اقتحمت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية منزلاً وألقت القبض على طفلة عمرها 10 سنوات.
وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي تضع الأصفاد في يديها لأنها لم تفتح الباب بسرعة.
وبحسب الفيديو، كانت الصغيرة تبكي وتقول أنا خائفة، لم أفتح الباب لأني خائفة.
ونُشر المقطع مؤخراً بعد تحقيق دام 16 شهرًا من تاريخ الحادثة.