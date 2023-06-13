الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ 18 لاعتقاله

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطفل برازيلي أزعج الشرطة لسنوات؛ بسبب سرقاته المتكررة، وفي كل مرة يطلقون سراحه؛ لأنه قاصر حسب القانون البرازيلي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وفي يوم ميلاده الـ18 راقبته الشرطة، وأثناء قيامه بعملية سطو قبضوا عليه مباشرة.
ويظهر الفيديو، احتفال الشرطة البرازيلية بعيد ميلاده في الحجز، استعدادًا لإحالته للقضاء لأول مرة.