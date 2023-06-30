الشرطة الفرنسية تعتدي وتعتقل شخصًا من ذوي الإعاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات صادمة للشرطة الفرنسية، وهي تعتدي وتعتقل شخصًا من ذوي الإعاقة.

مقتل شاب في فرنسا

وأعلنت الشرطة الفرنسية، عن مقتل شاب في فرنسا إثر سقوطه من أعلى سطح خلال الاحتجاجات.

من جانبها أكدت الكاتبة السياسية مايا خضرا أن ممارسات الشرطة الفرنسية تزيد من عنف الاحتجاجات، وأن اليسار المتطرف يحاول استغلال الأحداث.

الكاتبة السياسية مايا خضرا: ممارسات الشرطة الفرنسية تزيد من عنف الاحتجاجات.. و"اليسار المتطرف" يحاول استغلال الأحداث#العربية pic.twitter.com/HlJmZyOvOQ — العربية (@AlArabiya) June 30, 2023

فيما اعتبرت فرنسا، الجمعة، أنّ اتّهامَ المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان التّابعة للأمم المُتّحدة الشرطة الفرنسية، بأنّها تُعاني مشاكلَ عنصريّة وتمييزًا عنصريًّا “لا أساس له من الصّحّة”.

وقالت الخارجيّة الفرنسيّة، في بيانٍ: إن “أي اتّهام للشرطة الفرنسية بالعنصريّة أو التمييز المنهجيّ لا أساس له من الصّحّة”.

وشدّدت الوزارة على أنّ “الفحص الدوريّ الشّامل الأخير الّذي خضعت له بلادنا مكّننا من إثبات ذلك”، مضيفةً أنّ “فرنسا وقوّات إنفاذ القانون التّابعة لها، تُكافح العنصريّة ومُختلف أشكال التّمييز بحزمٍ. ولا مجالَ للتّشكيك في هذا الالتزام”.

وقالت النّاطقة باسم مفوضيّة الأمم المُتّحدة السّامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، خلال مؤتمرٍ صحافيّ في جنيف، الجمعة: “حان الوقت ليُعالج هذا البلد بجدّيّة مشاكل العنصريّة والتّمييز العنصريّ المتجذّرة في صفوف قوّات الأمن”.

لكنّ “الخارجيّة” الفرنسيّة أكّدت أنّ “قوّات الأمن تتعاملُ بمهنيّة كبيرة مع أوضاع وأعمال عنف شديدة”.

وأضافت أنّ “استخدام الشّرطة والدّرك الوطنيّين للقوّة محكوم بمبدأي الضّرورة المُطلقة والتّناسب، ويخضع لإشراف ورقابة صارمَين”، مشيرةً إلى “إصابة 249 شرطيًّا بجروحٍ خلال أعمال العنف في الأيّام الأخيرة”.