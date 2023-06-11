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للثانوية فأعلى للعمل في الرياض ومكة

الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر 63 وظيفة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر 63 وظيفة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر عدد 63 وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سائق
– مشرف صيدلية
– مقيم باطني
– مسجل أول الأشعة
– أخصائي تكنولوجيا الأشعة
– صيدلي
– معالج فيزيائي أول
– فني مختبر أول
– مندوب مبيعات صيدلية
– موظف موارد بشرية
– كاتب تسجيل
– أخصائي أول التطوير التنظيمي
– مسؤول الفواتير
– مساعد إداري
– رجل أمن
– مسؤول الأمن
– مسؤول المطالبات
– رئيس الحسابات
– أمين صندوق
– محاسب
– منسق طبي
– مهندس أول
– كاتب تسجيل
– كاتب موافقة طبية
– موظف قانوني أول
– كاتب السجلات الطبية
– منسق التدريب
– رئيس خدمات الدعم والضيف
– رئيس إدارة المرافق والصيانة
– صيدلاني
– أطباء
– استشاريين
– وظائف طبية أخرى

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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