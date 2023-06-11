الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر 63 وظيفة

السديس: استضافة ألف حاج فلسطيني تجسد اهتمام السعودية بفلسطين وزير الخارجية: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال أبريل الماضي مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.. فرص استثمارية واعدة صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية 26 يونيو أكبر تجمع عربي – صيني ينطلق اليوم بالرياض شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية المملكة اتخذت التنمية الصناعية طريقاً لها ولن تحيد عنه البنك الأول يكمل شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين بـ 37 مليون ريال
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر عدد 63 وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي:
– سائق
– مشرف صيدلية
– مقيم باطني
– مسجل أول الأشعة
– أخصائي تكنولوجيا الأشعة
– صيدلي
– معالج فيزيائي أول
– فني مختبر أول
– مندوب مبيعات صيدلية
– موظف موارد بشرية
– كاتب تسجيل
– أخصائي أول التطوير التنظيمي
– مسؤول الفواتير
– مساعد إداري
– رجل أمن
– مسؤول الأمن
– مسؤول المطالبات
– رئيس الحسابات
– أمين صندوق
– محاسب
– منسق طبي
– مهندس أول
– كاتب تسجيل
– كاتب موافقة طبية
– موظف قانوني أول
– كاتب السجلات الطبية
– منسق التدريب
– رئيس خدمات الدعم والضيف
– رئيس إدارة المرافق والصيانة
– صيدلاني
– أطباء
– استشاريين
– وظائف طبية أخرى
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا