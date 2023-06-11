الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر 63 وظيفة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر عدد 63 وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سائق

– مشرف صيدلية

– مقيم باطني

– مسجل أول الأشعة

– أخصائي تكنولوجيا الأشعة

– صيدلي

– معالج فيزيائي أول

– فني مختبر أول

– مندوب مبيعات صيدلية

– موظف موارد بشرية

– كاتب تسجيل

– أخصائي أول التطوير التنظيمي

– مسؤول الفواتير

– مساعد إداري

– رجل أمن

– مسؤول الأمن

– مسؤول المطالبات

– رئيس الحسابات

– أمين صندوق

– محاسب

– منسق طبي

– مهندس أول

– كاتب تسجيل

– كاتب موافقة طبية

– موظف قانوني أول

– كاتب السجلات الطبية

– منسق التدريب

– رئيس خدمات الدعم والضيف

– رئيس إدارة المرافق والصيانة

– صيدلاني

– أطباء

– استشاريين

– وظائف طبية أخرى

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا