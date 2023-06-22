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الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة OceanGate، مشغلة الغواصة المفقودة “تيتان”، أنها تعتقد أن ركاب الغواصة التي كانت متجهة إلى تيتانيك “فقدوا للأسف” في إشارة إلى فقدان الأمل في نجاتهم بعد العثور على حطام الغواصة.

غواصة تايتان
غواصة تايتان

الغواصة المفقودة

وأفادت الشركة في بيان نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “نعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف” في حادثة الغواصة المفقودة.

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الغواصة المفقودة

وبحسب البيان: “كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة، وشغفًا عميقًا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها”.

الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

بيان الشركة المشغلة

وأردفت الشركة: “قلوبنا معهم ومع كل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي. نأسف على فقدانهم”.

وشددت الشركة: “هذا وقت حزين للغاية لأفراد الشركة المفجوعين بهذه الخسارة. تشعر عائلة “أوشن غيت” بأكملها بامتنان عميق لعدد لا يحصى من الرجال والنساء من منظمات متعددة في المجتمع الدولي الذين سارعوا إلى توفير موارد واسعة النطاق وعملوا بجد في هذه المحنة. نحن نقدر التزامهم بالعثور على المستكشفين الخمسة”.

واختتمت الشركة بيانها بالقول: “هذا وقت حزين للغاية لمجتمع المستكشفين والمغامرين بأسره، ولكل فرد من أفراد الأسر التي فقدت أحبتها. نرجو احترام خصوصية هذه العائلات خلال هذا الوقت العصيب”.

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