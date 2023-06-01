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الشعر العربي يخلد المكان والزمان

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
الشعر العربي يخلد المكان والزمان
المواطن - فريق التحرير

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فنون عريقة عُرفت بها الثقافة السعودية، وكانت مصدرًا للإلهام والأصالة، ومرجعية للتقدم والطموح، وإرثًا يستحق الفخر والاعتزاز، ولهذا جسدت وزارة الثقافة أعوامنا بمظاهرنا الأصيلة؛ فحولتها إلى أيقونات مذهلة، بدأت بعام الخط العربي المتجذر منذ “ن والقلم وما يسطرون”، وتوثقت عراقة القهوة السعودية، في عام مشبع بالضيافة والكرم، وتشكل المشهد الحضاري الإنساني بحلول “عام الشعر العربي 2023″؛ ليوسم بالوزن والقافية؛ باعتبار الشعر عند العرب حاجة إنسانية كالهواء والماء؛ فكان عامًا للتأريخ والتوثيق والإبهار، وأداة مرجعية لتشكيل حاضر الحياة ومستقبلها.

رأس العمل الثقافي

الشعر رأس العمل الثقافي وقاعدة العمل الإبداعي؛ كما يراه الشاعر الدكتور أحمد قرّان الزهراني؛ فحين اتخذت المملكة قرار تسمية عام 2023 بـ”عام الشعر العربي” كانت على يقين بأهميته، ودوره في مسيرة الحضارة والتنمية- على حد قوله- مؤكدًا أنه أصيل بماضيه، ويعيش أزهى مراحله في حاضرنا.

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وتتبع قرّان مدى ارتباط المملكة وحضارتها بالشعر والثقافة كونها موطن الشعر وأرضه ومنطلقه، حيث بدأ من أرض الجزيرة العربية ليجوب أداني الأرض وأقاصيها؛ إلى أن أصبح صوت الأمة، وقال الدكتور قران: “الشعر يرتبط بالأرض لغة وأسلوبًا وسلوكًا وأعرافًا وعادات؛ فهو دلالة على المكانة الثقافية التي تتبوؤها أرض الشاعر، ويخلد معالم مكانها وزمانها حتى ترتبط بالذاكرة الجمعية القريبة والبعيدة”.

وأردف: “لهذا يرتبط الشعر العربي في كل مراحله بالمملكة العربية السعودية؛ كونها المكان الذي انطلق منه إلى آفاق بعيدة، ومن الجميل أن نعطي ذلك زخمًا حضوريًّا عبر الأجيال”.

تسمية الأعوام

وأثنى الشاعر الزهراني على مبادرة وزارة الثقافة في تسمية الأعوام، مؤكدًا أن المساحة الشاسعة التي تتميز بها المملكة جعلت منها أرضًا خصبة للتنوع الثقافي والثراء الفني والمعرفي؛ فتنوع الفنون واختلافاتها جعلت الثقافة السعودية ثرية ومتنوعة، مبينًا أن وزارة الثقافة تعي هذا الثراء إذ قامت بدورها في إظهاره للجمهور داخل المملكة وخارجها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ابتكار أفكار جديدة ترمز لهذا الثراء وتعرف به؛ فلجأت إلى أن تسمي كل عام بوسم ثقافي يميزه ويحاكي مظاهرنا الأصيلة.

واختتم بقوله: “إنها فكرة مميزة أتمنى أن تستمر وتشمل كل المجالات الثقافية”.

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