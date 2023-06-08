الشعلان: توقيع الاتحاد مع كريم بنزيما قانوني

أُثيرت حالة من الجدل بشأن توقيع نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد الإعلان عن تخصيص الأندية الرياضية.

تخصيص الأندية الرياضية

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين الماضي، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

وأعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا، كما أكد حل إدارات الأندية كونها ستتحول إلى شركات.

صحة انتقال كريم بنزيما للاتحاد

وفي اليوم التالي لهذا القرار، أعلن نادي الاتحاد، عن حصول إدارة أنمار الحائلي على توقيع كريم بنزيما حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، الأمر الذي أثار جدلًا حول قانونية التعاقد معه.

وحسم القانوني، خالد الشعلان هذا الجدل، خلال رده على سؤال أحد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “توقيع الاتحاد مع كريم بنزيما قانوني”.

وأضاف الشعلان، قائلًا: “وحتى (لو) كان مجلس إدارة الاتحاد منحلًا، فالرئيس التنفيذي عبدالوهاب عابد يكون قائمًا بأمور النادي، وتوقيع العقود من صلاحياته حسب النظام الأساسي للأندية الرياضية”.

وكان القانوني محمد الدويش قد علق على هذا الأمر، قائلًا: “قرار حل مجلس إدارات الأندية الأربعة لم يصدر بعد، الذين أزالوا صفتهم استعجلوا”.

وتابع: “توقيع أنمار الحائلي مع كريم بنزيما قانوني لأنه مازال رئيسًا لنادي الاتحاد، مجالس إدارات الأندية تعتمد بقرار من وزير الرياضة وتحل كذلك بقرار منه”.