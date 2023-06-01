الشورى يناقش تقارير الأداء للجهات الحكومية الأسبوع المقبل

ناقش مجلس الشورى خلال جلساته العادية الثلاث التي يعقدها الأسبوع القادم عدداً من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، فيما يصدر خلالها عدداً من القرارات وفقاً للموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ففي جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم يناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يناقش المجلس تقريرًا آخر ستقدمه لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

مناقشات مهمة

فيما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه للمجلس اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريرين للجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1443 / 1444هـ.

كما يصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر ستقدمها لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية في جلسة سابقة.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد أن يستمع إلى تقرير للجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه تقريرالنادي السنوي.

تنظيم المياه والكهرباء

كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة قبل أن يصدر قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة قبل أن يصدر قراره بشأنه .

وخلال الجلسة العادية الثامنة والثلاثين التي تُعقد يوم الثلاثاء المقبل يناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز .

فيما يناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقريره السنوي .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة .

وقد أدرج المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1443/1444هـ ، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ملحوظات الأعضاء

إلى ذلك يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1443/1444هـ , حيث يصدر قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1443 / 1444هـ , قبل أن يصدر قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجمع .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريرين ستقدمهما لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1443 / 1444هـ .

وخلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يناقش مجلس الشورى تقريراً ستقدمه لجنة حقوق الإنسان بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1443 / 1444هـ , تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .

فيما يناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد أن يستمع إلى تقريرٍ ستقدمه لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .

البريد السعودي

إلى ذلك يصدر مجلس الشورى قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي (سبل) للعام المالي 1443 / 1444هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

فيما يستمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1443 / 1444 , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة قبل أن يصدر قرار بشأن التقرير .

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1443 / 1444 , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة قبل أن يصدر قراراً بشأن التقرير .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس ثلاثة تقارير ستقدمهم لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1443 / 1444هـ وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها للعام المالي 1443 / 1444 , , وكذلك بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1443 / 1444هـ , فضلاً عن تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1443 / 1444هـ .