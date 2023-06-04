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حوكمة الخطة التشغيلية وأنسنة الخدمات

الشيخ السديس: التكامل والتنسيق وتحديد المسؤوليات لإنجاح موسم الحج

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
الشيخ السديس: التكامل والتنسيق وتحديد المسؤوليات لإنجاح موسم الحج
المواطن - واس

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شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في حلقة نقاش نظمتها الرئاسة لوكالاتها بعنوان “خطة الرئاسة لموسم حج عام 1444هـ”.

وناقش المشاركون في الحلقة عدة مرتكزات للخطة، أبرزها: التكامل والتنسيق بين الوكالات، وحوكمة الخطة التشغيلية وتحديد المسؤوليات والمهام وفق المصفوفة، والتعاون مع الجولات الرقابية للمراجعة الداخلية، وأنسنة الخدمات، كما استعرضوا المبادرات المستهدفة، ودور القياس في جودة الخدمات.

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وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أهمية التكامل والشراكة بين كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1444هـ، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي ختام الحلقة، شكر الشيخ السديس المشاركين على جهودهم، متمنياً للجميع التوفيق في تنفيذ الخطة بكل نجاح وسداد.

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