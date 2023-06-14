الشيخ السديس يُلقي درسه في المسجد النبوي عن الحج

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس درسه في المسجد النبوي “عن بعد” بعنوان التعليق على آيات الحج من تفسير السعدي ، وشرح حديث جابر رضي الله عنه في الحج من عمدة الأحكام، والتعليق على زاد المعاد لابن القيم في الحج.

كما تحدث معاليه عن تعريف ومواقيت الحج، وشرح هديّ النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من كتاب زاد المعاد لابن القيم.

وصايا لحجاج بيت الله الحرام

وقدّم الشيخ السديس خلال الدرس وصايا لحجاج بيت الله الحرام لاستشعار عظمة هذه الفريضة الجليلة ، وإنزالها المكان الأرفع من شعائر الإسلام، ووجوب تعظيم مكانة البيت العتيق ، واستشعار قداسة هذه البقاع الطاهرة، بالإضافة للاستعداد لهذا الركن بالعلم النافع والفقه في أحكامه، والتبصُّر في أدائه، والسعي الحثيث لتحقيق بِرِّ الحج ؛ والحج المبرور – كما قال أهل العلم – هو: الذي لا يُخالطه شيء من المآثم.