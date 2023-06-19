Icon

وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية Icon الشيخ يوسف بن سعيد خطيباً ليوم عرفه والمعيقلي إماماً احتياطياً Icon إحباط عمليتي تهريب للمخدرات في جازان وعسير Icon طيران ناس يطلق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا Icon السعودية تنهي ترسية أولى دفعات 2023 من القمح المستورد Icon الإحصاء: 24 مليون معتمر و926 ألف حاج في 2022 Icon القبض على إثيوبيين لترويجهما الحشيش في جازان Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية وأبها الأدنى Icon موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي Icon الإعلام الفرنسي: السعودية تقود عصر ما بعد النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم

الشيخ يوسف بن سعيد خطيباً ليوم عرفه والمعيقلي إماماً احتياطياً

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
الشيخ يوسف بن سعيد خطيباً ليوم عرفه والمعيقلي إماماً احتياطياً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صدرت الموافقة الكريمة على تولي معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام ١٤٤٤هـ، وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماماً احتياطياً.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لولاة الأمر، حفظهم الله، على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.

قد يهمّك أيضاً
إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي VPC لموسم الحج

إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي VPC لموسم الحج

كما أزجى التهنئة العاطرة لمعالي الشيخ يوسف بن سعيد بمناسبة تكليفه إماماً وخطيباً ليوم عرفة ودعا له بالتوفيق والسداد.
وشغل معالي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد منصب أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام «رؤى وتطلعات»، وعضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة 5 أعوام، وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وعضو مجلس عمادة الدراسات العليا وعضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع، ومحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ.

أهم المناصب

كما شغل منصب وكيل لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 – 1419هـ، وأستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1419هـ، ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 – 1425هـ، وأستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ.
وللشيخ يوسف مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.
وحصل معاليه على البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض، والماجستير عن رسالته «المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب ـ دراسة وتحقيقا وشرحا»، وذلك في عام 1415 هـ، والدكتوراه عن رسالته «آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها ـ الجهمية والمعتزلة»، وذلك في عام 1418هـ.

وأشرف معاليه على عدد من الرسائل العلمية ومناقشتها في عدد من الجامعات، منها جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة طيبة، وجامعة الدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وصدر أمر ملكي عام ٢٠٢٠ بتعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم