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منها إجراء 15 عملية قلب مفتوح

الصحة: أكثر من 60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
الصحة: أكثر من 60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية
المواطن - واس

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أوضحت “الصحة” أن عدد الحجَّاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ (60224) حاجًّا منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى يوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة 1444هـ.

الخدمات العلاجية

وأفادت وزارة الصحة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدَّمَت المستشفيات مجموعة من الخدمات؛ منها إجراء (15) عملية قلب مفتوح، و(114) قسطرة قلبية، فيما أجريت (264) عملية غسيل كلوي، بينما دخل (998) حاجًّا إلى المستشفيات، وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من تلك الخدمات (57) حاجًّا.

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تجهيزات موسم الحج

يذكر أن “الصحة” جهَّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (32) مستشفى، يساندها (140) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (6132) سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (761) سريرًا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (222) سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (32) ألف ممارس. كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثَّفَت جهودَها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير (190) سيارةَ إسعافٍ، وتهيئة (16) مركزَ طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

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