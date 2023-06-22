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منها إجراء 291 عملية غسيل كلوي

الصحة: أكثر من 64 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
الصحة: أكثر من 64 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية
المواطن - واس

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أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ (64792) حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر ذي الحجة 1444هـ.

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الخدمات النوعية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء (15) عملية قلب مفتوح، و (122) قسطرة قلبية، فيما أجريت (291) عملية غسيل كلوي، و(19) عملية مناظير، و( 93) عملية جراحية، بينما تم دخول (1211) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

الصحة الافتراضية

وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية (681).

منشآت صحية

يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (32) مستشفى، يساندها (140) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (6132) سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (761) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (222) سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (32) ألف ممارس. كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير (190) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

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