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بالتعاون مع شركة لين للأعمال

الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الصحة تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال (منصة صحة) مواكبة للتحول التقني الذي تشهده المملكة، بالتعاون مع شركة لين للأعمال.

تصاريح الحج الطبية

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي تيسيرًا لممثلي مكاتب الحج الطبية، حيث تعتبر إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ بهدف الإشراف ومتابعة أعمال مكاتب الحج الطبية، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الأساسية لتشغيلها بعد توفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن وحفاظاً على سلامتهم.

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يذكر أن هذه التصاريح تمكن أصحاب المكاتب من تقديم الرعاية الصحية للحجاج وفق الأنظمة الصحية.

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