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الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة، أنه يمكن للمواطنين حجز مواعيدهم في عيادة مكافحة التدخين عن بُعد بكل خصوصية.

خطوات حجز الموعد

ونشرت وزارة الصحة مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، توضح فيه خطوات حجز الموعد في عيادة مكافحة التدخين عن بعد، وذلك عبر تطبيق صحتي.

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وأشارت إلى أن الخطوات تتضمن الدخول على تطبيق صحتي، ثم اختيار خانة المواعيد، ثم اختيار حجز موعد جديد، ثم اختيار موعد افتراضي عن بعد واختيار عيادة مكافحة التدخين عن بعد، بعدها اختيار مكان وتاريخ ووقت الحجز في المنشأة الصحية والطبيب، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسب، بعدها كتابة سبب حجز الموعد، وستصل رسالة عقب ذلك بتأكيد الحجز.

حاول وبتوصل

وكانت وزارة الصحة أطلقت في وقت سابق، عبر حسابات “عش بصحة”- المنصة الرئيسة للتوعية في الوزارة- مبادرة جديدة تحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين، تحت وسم حاول وبتوصل.

وتطرح المبادرة عدة طرق تسهل على المدخنين والمدخنات الإقلاع عن التدخين، وذلك عبر زيارة عيادات الإقلاع عن التدخين بشكل حضوري وافتراضي -عن بُعد-، كما يتاح الحجز في العيادات عبر تطبيق صحتي أو الاتصال على 937.

وتتناول المبادرة عدة موضوعات رئيسة مرتبطة في التدخين، مثل: التعريف بمنتجات التبغ، ومضار التدخين قريبة المدى على صحة الرجل والمرأة، والأعراض الانسحابية والطرق المساعدة لترك التدخين، والسجائر الإلكترونية.

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