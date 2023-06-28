اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام بحفر الباطن والجمارك تلتزم الصمت أكثر من 111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام معلومات لا تعرفها عن مسجد نمرة ثاني أكبر مسجد في مكة المكرمة الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط أجواء إيمانية وروحانية مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت جندي برئاسة أمن الدولة في موقف إنساني يتحدث عن نفسه شرطة السويد تصرح بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق مصحف! الكشافة يرشدون أكثر من 38 ألف حاج تائه يوم عرفة
حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طولية بعد التحلل من ملابس الإحرام، حتى لا يتعرضوا للإجهاد البدني، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام.
كما دعت الجميع للإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوماً، لافتة الانتباه إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما سيعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.