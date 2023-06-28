الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طولية بعد التحلل من ملابس الإحرام، حتى لا يتعرضوا للإجهاد البدني، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام.

شرب السوائل

كما دعت الجميع للإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوماً، لافتة الانتباه إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما سيعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.