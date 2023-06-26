الصحة: لم نرصد أي أمراض معدية بين الحجاج

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أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أي أمراض معدية بين الحجاج في موسم حج هذا العام 1444.
وكانت وزارة الصحة دعت منذ انطلاق التقديم على الحج، الراغبين في القدوم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ إلى ضرورة أخذ جميع اللقاحات الإلزامية.
وأطلقت وزارة الصحة في وقت سابق، تنبيهًا لضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.
وأكدت الصحة أن استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة، يحمي الحجاج بإذن الله من الإصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري.