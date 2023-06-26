Icon

عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع Icon مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف لتلطيف الأجواء للطائفين Icon الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاغنر Icon سلمان الدوسري من 911: جهود وطنية جبارة تؤكد الجاهزية التامة لخدمة الحجاج Icon الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر Icon عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين Icon اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر Icon الصحة: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج Icon مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة Icon 25 كبينة للتوعية و71 شاشة إلكترونية لإرشاد الحجاج بمشعر منى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكثر من 32 مستشفى لخدمة الحجاج

الصحة: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
الصحة: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة ولم نسجل بينهم أي أمراض وبائية.

لا أمراض وبائية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحي اليومي بشأن مستجدات موسم الحج هذا العام، حسبما نقلت قناة الإخبارية.

قد يهمّك أيضاً
سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم

سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم

تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض

تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض

وأضاف متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي: أن أكثر من 32 مستشفى لخدمة الحجاج، بطاقة استيعابية تتجاوز 6 آلاف سرير.

التفويج إلى عرفة

كشف مراسل قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك تفويج مباشر لبعض الحجاج إلى مشعر عرفة لتخفيف الزحام.

وقال مراسل الإخبارية: إن يوم غد سيتم التفويج بشكل مباشر لـ40% من أعداد الحجاج إلى عرفات دون المرور بمشعر منى؛ وذلك بهدف تخفيف الزحام وخلق طريقة ميسرة للحجاج عبر عدم تكدسهم في محطات القطارات والحافلات والطرقات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار