الصحة: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج

أكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة ولم نسجل بينهم أي أمراض وبائية.

لا أمراض وبائية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحي اليومي بشأن مستجدات موسم الحج هذا العام، حسبما نقلت قناة الإخبارية.

وأضاف متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي: أن أكثر من 32 مستشفى لخدمة الحجاج، بطاقة استيعابية تتجاوز 6 آلاف سرير.

التفويج إلى عرفة

كشف مراسل قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك تفويج مباشر لبعض الحجاج إلى مشعر عرفة لتخفيف الزحام.