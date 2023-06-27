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أوصت بشرب المياه وتجنب إرهاق الجسد

الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل عدد (147) حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى هذه اللحظة.

وأهابت الوزارة بجميع الحجاج الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت توجههم إلى مزدلفة.

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تجنب الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بعد أن نبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.

وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة

وسجل مشعر عرفات اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%).

ونبه المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

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