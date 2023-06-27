الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي الإحصاء: عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.845.045 من 150 دولة وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا نائب أمير مكة يستقبل مفتي المملكة وعددًا من أصحاب الفضيلة بمسجد نمرة “المواطن” توثق خشوع الحجاج على صعيد عرفات وإلحاحهم في الدعاء السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية 10 ملايين يورو تهدد انتقال بروزوفيتش إلى النصر
أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل عدد (147) حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى هذه اللحظة.
وأهابت الوزارة بجميع الحجاج الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت توجههم إلى مزدلفة.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بعد أن نبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.
وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.
وسجل مشعر عرفات اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%).
ونبه المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.