الصحة: 166 ألف حاج قدمت لهم الرعاية الصحية حتى الآن

أكد متحدث وزارة الصحة، د. محمد العبد العالي، أن 166 ألف حاج قدمت لهم الرعاية الصحية حتى الآن.

147 حالة إجهاد حراري

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحج، بشأن متابعة مستجدات موسم الحج هذا العام 1444هـ.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل عدد 147 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى هذه اللحظة.

وأهابت الوزارة بجميع الحجاج الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت توجههم إلى مزدلفة.

تجنب الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بعد أن نبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.