الصحة: 69 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمدينة

أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ (69540) حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم الخميس الموافق الرابع من شهر ذي الحجة 1444ه .

خدمات نوعية

وأبانت وزارة الصحة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء (18) عملية قلب مفتوح، و( 130 ) قسطرة قلبية، فيما أجريت ( 308) عمليات غسيل كلوي، و( 23 ) عملية مناظير، بينما تم دخول ( 1317) حاجا وحاجة إلى المستشفيات.

الصحة الافتراضية

وشاركت الصحة الإفتراضية ببعض الخدمات , إذ بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الإفتراضية (662) خدمة .

يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (32) مستشفى، يساندها (140) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (6132) سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (761) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (222) سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (32) ألف ممارس. كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير (190) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.