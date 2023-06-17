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الصرامي: إيكاردي هدية البلطان إلى الشباب

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
الصرامي: إيكاردي هدية البلطان إلى الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب المنتهية ولايته، يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي غلطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية قبل رحيله عن رئاسة النادي.

إيكاردي على رادار الشباب

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : ” خالد البلطان يرفض الخروج من الوسط الرياضي إلا بعد أن يقدم مفاجأة من العيار الثقيل لمدرج شيخ الأندية، المهاجم الأرجنتيني إيكاردي والتعاقد مع الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق، في صدارة الملف الشبابي، مع عودة محتملة للرياضي الخبير والرئيس السابق محمد النويصر”.

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وكان البلطان أعلن يوم 26 مايو الماضي، عن عدم استمراره في رئاسة النادي، وذلك بعد نهاية فترته الحالية.

ماورو إيكاردي
إيكاردي

البلطان لن يستمر

وقال خالد البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.

وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.

وأضاف: “الشبابيون سيختارون الأنسب لناديهم ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.

جدير بالذكر أن إيكاردي يلعب مع فريق غلطة سراي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

خالد البلطان
البلطان – المصدر @AlShababSaudiFC

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