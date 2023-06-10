الصفقات العالمية تُطمئن جمهور الاتحاد

تسابق إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، للتعاقد مع مزيد من الصفقات العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد.

الاتحاد يُشارك بمونديال الأندية

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، بعد تتويجه بلقب دوري روشن، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية.

بنزيما أول الصفقات

ونجحت الإدارة في حسم أولى الصفقات العالمية، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام 2022، في صفقة انتقال حر، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2026.

وارتبط اسم الاتحاد بالتعاقد مع نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي في صفقة انتقال حر، بجانب التفاوض مع نجم فريق وولفرهامبتون، الإسباني أداما تراوري، ليكون بديلًا للاعبه البرتغالي هيلدر كوستا.

كما أكدت تقارير اليوم أن إدارة الحائلي دخلت في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، البرتغالي جواو موتينيو، بناء على طلب من المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة الاتحادية في البحث عن مدافع عالمي بديل للمصري أحمد حجازي، الذي تأكد غيابه عن الملاعب لعدة أشهر، بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.

ولم تكتف الإدارة بالصفقات الأجنبية فقط، حيث تسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين محليين مميزين، وتعتزم شراء عقد نجم أبها، صالح العمري الذي قدم مستوى مميزًا في الموسم المنقضي.