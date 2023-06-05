الصمان والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث الصمان والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 17مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الصمان والاحساء 44 مئوية، مكة المكرمة والدهناء 43 مئوية، حفر الباطن والخرج 42 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام والتنهات ووادي الدواسر 41 مئوية، بريدة وشرورة وينبع والعلا 40 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 17 مئوية، الباحة 19 مئوية، الطائف وبيشة والقريات 20 مئوية، طريق 21 مئوية ، حائل 24 مئوية، تبوك ونجران والدوادمي 25 مئوية، عرعر ووادي الدواسر 26 مئوية، بريدة وسكاكا والصمان ورفحاء والمجمعة والدهناء 27 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل، ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.